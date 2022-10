BBB draagt Gert-Jan Schuinder voor als lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen

Gert-Jan Schuinder uit Zuidlaarderveen wordt door de BoerBurgerBeweging (BBB) voorgedragen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe volgend jaar.

Op 12 november moeten de leden van de partij de voordracht goedkeuren. BBB heeft voor alle twaalf provincies inmiddels een lijsttrekker gevonden. Aan het verkiezingsprogramma wordt nog gewerkt.

Van Hoogeveen naar Zuidlaarderveen

Schuinder (48) werd geboren in Hoogeveen, maakte tijdens zijn studiejaren een uitstapje naar Groningen en keerde daarna terug in de provincie. "Snel terug naar Drenthe, via Zuidlaren ben ik in Zuidlaarderveen beland", schetst hij kort zijn levensloop. De lijsttrekker in spe is werkzaam als manager bij Zorggroep Liante in Zuidoost-Friesland.

"Een jaar geleden ben ik met BBB in contact gekomen. Ik ben burger en hobbyboer en denk dat de partij aansluit bij mijn manier van werken", vertelt Schuinder. Hij omschrijft het als pragmatisch. "Het gaat om zorg willen dragen voor het platteland."

Naast speerpunten als stikstof en de wolf ziet Schuinder kansen om zich te profileren op het verbinden van dorp, stad en platteland. "Ik vind dat er in de politiek te weinig aandacht wordt gegeven aan het platteland. Het gaat niet veel over de vitaliteit van kleine kernen of scholen in kleine dorpen. Het gaat weinig over dorpshuizen en verlies van het openbaar vervoer in de periferie."

Als inwoner van Zuidlaarderveen ziet Schuinder ook dat onder Drenthe het nodige gebeurt. "Het publiek belang gaat boven het persoonlijke belang, maar je ziet dat bij Zuidlaarderveen zowel gaswinning, meer waterwinning en de zoutwinning van Nedmag bij elkaar plaatsvinden. Daarom komt 'de gezonde bodem' ook bij BBB aan bod."

Voorspelling

Agnes Jongman uit Nieuw-Balinge is nummer twee op de lijst, voor Willem Vossebeld uit Coevorden. Op plek 21 staat Derk-Evert Waalkens, de Assenaar stond eerder op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer voor BBB. Charles de Haas werkt met zijn Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork als BBBondgenoot al samen met de partij, hij staat ook op de kieslijst.