Onderzoek naar oppompen grondwater om Drents-Friese Wold vanwege droogte

De aanleiding is de droogte en het mogelijke effect op de natuur, meldt Omrop Fryslân. Het Wetterskip voert een inventarisatie uit in een gebied van 1.500 meter om het Natura2000-landschap heen en gebruikt daarvoor onder meer een drone.Wetterskip Fryslân is alert op de gevolgen van de droogte. Het onttrekken van grondwater kan invloed hebben op de natuur. Daarom wordt er donderdag en vrijdag onderzoek gedaan.De jaarlijkse rapportages van boeren geven een beeld van wat er wordt opgepompt. Daarin staan de meetgegevens van het water. Zo'n rapportage is verplicht voor boeren met een vergunning, die meer dan 60 kubieke meter water per uur oppompen.Wetterskip Fryslân zal nu controleren of de hoeveelheid water die in de rapportages staat, overeenkomt met wat er echt in het veld wordt opgepompt. Volgende week moeten de resultaten bekend zijn.