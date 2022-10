Motor belandt in sloot Ruinerwold, bestuurder ongedeerd

Bij een ongeluk op de N375 bij Ruinerwold is vanmiddag een motorrijder met de schrik vrijgekomen. Na in aanraking te zijn gekomen met een auto schoot de motor van de weg.

De motor belandde in de sloot naast de provinciale weg, verschillende onderdelen belandden in de berm aan weerskanten van het water. De motorrijder is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar de verwondingen waren niet zo ernstig dat vervoer naar het ziekenhuis nodig was.