Meppeler Dikdakkers ontvangen gouden plaat voor feesthit 'Cowboys & Indianen'

Het feest barstte gisteravond los in Herberg 't Plein in Meppel. Feestduo De Dikdakkers ontving hier, in hun thuishonk, een gouden plaat voor hun hit Cowboys & Indianen. Zanger Jan Biggel, bekend van het nummer Ons moeder zeej nog, overhandigde de plaat. De hit leverde inmiddels negen miljoen streams op.

Kippenvel-moment

"We zijn superblij", reageert Hans Voogd. Hij en zijn compagnon Anton Geerts komen allebei uit Meppel. "Ik had het niet verwacht. Wel gehoopt, dat-ie ooit eens zou komen. Want je houdt natuurlijk wel de streams in de gaten. Maar dit was wel een kippenvel-momentje."

Het duo bracht het nummer in 2007 uit. Het is dus al vijftien jaar oud. "En nog steeds doet jong en oud mee met zo'n mooi lied", zegt Geerts trots.

Doe-liedjes

Geerts en Voogd vormen al jaren een feestduo. Ze kennen elkaar van de basisschool. Ooit begon het met karaoke-acts, later zijn ze écht gaan zingen. Wat maakt hun acts zo'n succes?

"Het is interactief", legt Geerts uit. "Mensen kunnen meedoen. Je zingt over iets en mensen kunnen dat dan uitbeelden. Dat is ook met Het Vliegerlied zo." Laatstgenoemde is één van de vele meezingers uit hun rijke repertoire.

Gloednieuwe WK-hit