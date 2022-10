Auto zwaar beschadigd door brand in Assen

In Assen is afgelopen nacht een auto in brand gevlogen. Dat gebeurde aan de Hunsingostraat, in de wijk Baggelhuizen.

Het vuur ontstond rond middernacht. Brandweerlieden konden niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. Vooral de voorzijde van het voertuig is zwartgeblakerd, zo is op foto's te zien.

Patroon

De Drentse provinciehoofdstad wordt al langer geteisterd door autobranden. Begin deze maand ging een auto in de Zevensterstraat in vlammen op. In september was het nog raak aan de Vredeveldseweg en de Lindelaan.

De politie meldde onlangs dat in het onderzoek naar de onophoudelijke reeks autobranden in Assen in totaal tien verdachten zijn aangehouden. Zij zouden betrokken zijn bij vijf brandstichtingen.