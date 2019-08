Museum en markt versterken elkaar in Schoonoord

Directeur Cees Akker van Ellert en Brammert is maar wat blij met de extra reuring bij het museum. De jaarlijkse zomermarkten van Schoonoord vinden er plaats op de parkeerplaats."Die worden normaal gesproken gehouden in het midden van het dorp. Door woningbouw was er geen gelegenheid meer voor de markt daar", vertelt Akker. "Ze waren op zoek naar een ander plekje, en lieten hun oog vallen op ons parkeerterrein aan de Tramstraat. Zodoende is de markt hier beland."Het gaat dit seizoen goed met het museum, inmiddels wisten al veertien procent meer bezoekers de weg naar Ellert en Brammert te vinden. Akker hoopt dat de markt aan verdere groei bijdraagt. "Bezoekers van het museum zeggen: leuk toetje. En mensen die naar de markt gaan kunnen na de tijd nog even naar het museum. Het blijkt dus een win-win-situatie."Het is voor de standhouders nog wel even zoeken donderdagochtend. Aan ruimte in ieder geval geen gebrek op de parkeerplaats, ook niet voor bezoekers. "We hebben de wereld aan parkeerruimte", zegt Akker op de parkeerplaats waar de kramen worden opgebouwd."Met bijzondere dagen zoals de trekkershow en de Drentse Dag hebben we nog nooit problemen gehad met parkeergelegenheid. We hebben zelfs nog overtallige parkeerplaatsen bij het museum zelf, bij het Tolhuis."