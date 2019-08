Wie haalt het oud papier op nu Rooie Tinus niet meer komt?

Wie in Gieten woont kan in de AfvalWijzer kijken wanneer welk soort afval opgehaald wordt. Tot en met juli is te zien dat elke maand het oud papier opgehaald werd (buiten de rondjes van Rooie Tinus om). In de app staat van augustus tot en met december geen oud papier-ophaaldag gepland.Waar moet Gieten nu met het oud papier naartoe? Een telefoontje naar het gemeentehuis biedt soelaas. Een woordvoerder van de gemeente weet te vertellen dat het ophalen van het oud papier geregeld wordt door verenigingen, scholen én: Rooie Tinus.De verenigingen en scholen geven meestal aan de gemeente door wanneer ze dit doen, waarna de gemeente ervoor zorgt dat dit in de afval-app staat. Vermoedelijk is vanwege de zomervakantie nog niet doorgegeven wat de volgende ophaaldata zijn, waardoor het lijkt alsof er de rest van het jaar geen oud papier opgehaald wordt."Dat het in de app staat, bieden wij als gemeente aan als extra service. Maar dan zijn we wel afhankelijk van de verenigingen en scholen die aan ons doorgeven wanneer ze op pad gaan. Waarschijnlijk krijgen we eind augustus of begin september wel weer bericht, als de scholen weer begonnen zijn. Dan is het ook weer in de app terug te zien."De inwoners van Gieten hoeven trouwens niet te vrezen dat de dozen zich nu tot aan het plafond van de garage op gaan stapelen. "Het vermelden in de app is een service, maar als dienst bieden we als gemeente natuurlijk altijd nog het afvalbrengstation. Binnen de openingstijden kunnen inwoners daar kosteloos hun oud papier brengen", aldus de woordvoerder van de gemeente.