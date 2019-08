Tankstation overvallen in Emmen, dader op de vlucht

Volgens de politie is het niet bekend of de man een (vuur)wapen heeft gebruikt bij de overval. Het is ook niet bekend of er iets is buitgemaakt. De verdachte is te voet op de vlucht geslagen. De politie is met een speurhond op zoek naar de man.Via Burgernet is een melding van de overval gedaan. De verdachte is een negroïde man met een bril. Hij draagt volgens de melding een blauwe trui en een zwarte trainingsbroek. Opvallend is dat de man een scheel oog heeft.De politie vraagt mensen die de man zien 112 te bellen.