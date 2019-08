Tankstation overvallen in Emmen, verdachte aangehouden [update]

In Emmen is vanmiddag een overval gepleegd op het Gulf-tankstation aan de Rondweg. Even voor vier uur werd een verdachte aangehouden.

Volgens de politie is het niet bekend of de man een (vuur)wapen heeft gebruikt bij de overval. Het is ook niet bekend of er iets is buitgemaakt.De verdachte sloeg lopend op de vlucht, waarna de politie met onder andere een speurhond op zoek ging. Ook werd er een Burgernetmelding verstuurd met een signalement van de man.De Burgernetmelding bleek een gouden greep van de politie. Na tips die via Burgernet binnenkwamen, kon de man aan de Laan van de Marel worden aangehouden. Hij is naar het politiebureau gebracht en wordt daar verhoord.Het tankstation is tot nader order gesloten.