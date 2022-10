Provincie pompt geld in economie met nieuwe perspectieflening

"Dit noemen we de huiskamer. Het leuke bij de huiskamer is dat het een plek is waar alle gasten samen kunnen komen." Aan het woord is Jochem Verheul. Hij geeft een rondleiding over zijn nieuwe campingconcept 'Tiny Parks' wat op camping De Reeënwissel in Hoogersmilde zit. "Dus we hebben een kampvuurplek, daar hebben we een dinertent. We hebben een buitenkeuken daar en we organiseren ook silent disco's. Het is net even anders dan op andere plekken, wij proberen mensen echt samen te laten komen."