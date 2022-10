Klootschieters naar TT Circuit voor Drents kampioenschap: 'Je hoopt dat het iets losmaakt'

Ook de oosterburen staken de grens over: onder meer Klootschiesser & Bosselverein Freesensport Beningafehn wilde hun naam vestigen in het Drentse klootschietcircuit.

Dat betekende overigens niet dat Drenthe vandaag helemaal ondersneeuwde op het 'eigen' kampioenschap. Onze provincie leverde met Melvin Stuifzand (KSV Stuifzand) een van de jongere deelnemers af. Sinds zijn twaalfde levensjaar is hij al fanatiek klootschieter. Zijn opa en oma brachten dit virus aan hem over.

Door het Drents kampioenschap hoopt hij dat de jeugd zich vaker aanmeldt bij de lokale vereniging. "Je ziet vooral ouderen die nog meedoen, jeugd komt er niet meer bij. In Drenthe is dit met name een probleem. Je wil dat er meer jeugd meedoet, anders hebben we over tien jaar geen vereniging meer. Het is doodzonde dat er weinig aanwas bijkomt."