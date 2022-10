Witte wieven en veenlijken spelen hoofdrol tijdens Verhalenweekend : 'Dan gaat het pas leven'

True-crime series op televisie over mysterieuze moorden zijn hartstikke populair. Maar ook dichtbij huis barst het van de gruwelijke verhalen. Tijdens het Verhalenweekend worden die verhalen van Drentse bodem uitgebreid verteld op verschillende locaties door de provincie.

Mensen die in het veen verdwenen en nooit meer terug werden gezien. Geestverschijningen in de mist heten witte wieven. En als je goed luistert kun je het belletje van het doofstomme jongetje dat in het veen verdween nog steeds horen... Zomaar een greep uit de (enge) verhalen die werden opgerakeld in het Veenpark in Barger-Compascuum vanmiddag.

Professionele verhalenvertellers trakteerden bezoekers daar op oude verhalen die je niet elke dag meer hoort. Onder hen ook een geschminkte man met een hoge hoed, die in het dagelijks leven Twan Straatman heet: "Het is niet alleen de natuur die Drenthe interessant maakt maar juist de geschiedenis. En dingen gaan pas leven als je de verhalen vertelt en gehoord hebt. Dan raak je er niet over uitgepraat."

Niet alleen sterke verhalen

Naast vertellers van mythen en sagen zijn er ook die juist dicht bij de werkelijkheid blijven. Roelof Rotmensen wil mensen graag vertellen over hoe het er vroeger aan toe ging. Hij heeft als kind geholpen bij huisslachtingen. Dan werd een varken gedood en geslacht. Haarfijn legt hij uit met welk instrument wat gebeurde: "En dan roerden wij als kinderen in de emmer met bloed, want anders ging het direct klonteren."

Hij wil graag aan zijn toehoorders duidelijk maken dat vlees niet uit de supermarkt, maar van een echt dier komt. "Ik vind het heel belangrijk dat de jeugd van nu ook weet wat er vroeger gebeurde. Ze hebben soms heel verkeerde beelden van vroeger en van de welvaart."