De week van Drenthe: paarden, schapen, bommen en inbrekers

1.005 paarden en achttien ezels stonden er dinsdag te koop op de 821e editie van de Zuidlaardermarkt. Een stralende dag die uitstekend verliep en waar ook de controlerende veearts erg tevreden over was. "Vroeger stonden de paarden midden tussen de kramen, was er lawaai en dronken volk. Tegenwoordig is alles goed gescheiden. De beestjes zien er allemaal goed uit." Daarom denk burgemeester Marcel Thijsen dat de Zuidlaardermarkt altijd als dierenmarkt kan blijven bestaan.

Een vuurwerkbom heeft donderdagochtend voor schade gezorgd bij restaurant Napoleon in Emmen. Op camerabeelden is te zien hoe iemand een vuurwerkbom voor de eetgelegenheid plaatst en wegrent. "Het lijkt er dus op dat iemand opzettelijk heeft geprobeerd om bij ons iets te vernielen", zegt eigenaar Jeroen Merkx. Door de knal zijn enkele ruiten gesneuveld en kozijnen kromgetrokken. Ook is een kroonluchter naar beneden gevallen.

Inbrekers slaan weer vaker toe in Drenthe. Waar er vorig jaar tussen januari en september 351 inbraken plaatsvonden, waren dat er in in dezelfde periode dit jaar 495. dat is een stijging van 41 procent. Vooral in Meppel is het aantal inbraken gestegen. Vorig jaar waren dat er negen, tot nu vonden er dit jaar negentig inbraken plaats. Daarmee is de gemeente de grootste stijger in Nederland.