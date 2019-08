Op pad in de Drentse natuur: fietstochten

We hebben een kleine selectie gemaakt uit het aanbod van fietstochten in de provincie. Heb jij een favoriete route en ontbreekt die in dit overzicht? Laat het ons weten via de ROEG! Facebookpagina Deze route van tweeënveertig kilometer brengt je dwars door de 'Drentse Hooglanden' met schilderachtige landschappen, heideheuvels, bossen en Schotse Hooglanders. De tocht gaat langs het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en verderop wordt je omringd door de telescopen van de radiosterrenwacht. Meer informatie over de route vind je hier Oude dorpen zoals Bronneger, Gasselte, Buinen en Exloo, riviertjes, heide, bossen en een uitkijktoren. Het komt allemaal voorbij tijdens deze fietstocht van vijfenveertig kilometer over de Hondsrug. Geniet van de vergezichten over het beekdal van de Hunze en bekijk de Staatsbossen van bovenaf. Meer informatie over de route vind je hier De tocht van veertig kilometer gaat langs het Balloërveld, de Gasterse Duinen en Kampsheide. Onderweg kom je langs heideveldjes, kletsnatte stukken heide, een ven, jeneverbesstruwelen, strubben, natte madelanden, houtwalletjes, een oud eiken- en beukenbos, grafheuvels en hunebedden. Meer informatie over de route vind je hier Verken natuurgebied De Onlanden met deze fietstocht van negenendertig kilometer. Dit natuurgebied tussen het Paterswoldsemeer en het Leekstermeer wordt gebruikt voor waterberging zodat de Groningers droge voeten houden. Het gebied is weids en waterrijk met moerasbossen en vochtige graslanden, en met typische brinkdorpjes. Meer informatie over de route vind je hier Deze tocht van zesenvijftig kilometer begint in het gevangenisdorp Veenhuizen. Via landgoederen, het Mensingerbos, het Fochteloërveen, de boswachterij Veenhuizen en meerdere hunebedden kom je net voor het eindpunt in Norg. Daar fiets je door het Norgeholt, één van de oudste bossen van Nederland. Meer informatie over de route vind je hier