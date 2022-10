Bert Middelbos bezocht 32 gerenommeerde artiesten voor boek over inspiratie

"Al het grote werk dat ooit is geschreven, is onderhevig aan inspiratie", benadrukt Middelbos, die na zijn debuutboek Eerste Bandje (2009) zocht naar nieuw schrijfwerk om uit te brengen. "Dat was zo leuk, dus kwamen we tot de conclusie: één plus één is twee." Met Van Olphen ging hij voor een tweede muziekboek. "Mijn wens was vooral om inhoudelijker te zijn, de diepte in te gaan. Niet alleen 'flauwe verhaaltjes', maar serieus. Dat het echt ergens om gaat."