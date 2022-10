Drenthe wil meer cultuurgeld: 'Er moet boter bij de vis'

Zo werd er dus een bezoek gebracht aan de Peergroup, Garage TDI en Into Nature. Zij deden tijdens de vorige aanvraagronde voor 2021-2024 ook een duit in het zakje van het Haagse cultuurgeld, maar hun aanvragen werden toen afgewezen.

Tijdens het bezoek zag Baele veel criteria terugkomen die nodig zijn om aanspraak te maken op het geld. "Het moet er in essentie al zijn. En dat is wat ik heb gezien. Maar je moet het meer onder het voetlicht brengen," vertelt de voorzitter.

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma is het eens met het feit dat we al het moois in Drenthe meer moeten laten zien. "Er mag ook meer waardering komen. Heel Nederland mag wel weten wat voor moois hier in Drenthe te vinden is." Maar uiteindelijk draait het natuurlijk ook om geld. "Het is fijn als er wat boter bij de vis komt," zegt Klijnsma.