Wat is dat? Onbekende drollen

Heb je dat ook wel eens: je loopt in het bos, op de heide of in je achtertuin en je ziet iets waarvan je niet weet wat het is? Onbekende sporen, een bijzonder dier of een onbekend plantje.

Mail naar roeg@rtvdrenthe.nl een foto of filmpje en wij zoeken uit wat het geweest is.Van Henriëtte Poutsma uit Hoogersmilde ontvangen we deze foto's van onbekende uitwerpselen die ze tijdens een wandeling in een open weiland zag liggen, vlakbij een boerderij. De drollen lagen in een kuiltje en op meerdere plekken was de grond omgewoeld.Boswachter Pauline Arends, lid van de Dassenwerkgroep Drenthe, twijfelt niet lang. Zeker als ze hoort dat de drollen in een kuiltje lagen. Het zijn dassendrollen. Dassenpoep is niet altijd makkelijk te herkennen. Het kunnen namelijk drollen zijn van zo'n tien centimeter lang maar het kan ook om losse ontlasting gaan. Beiden zie je op de foto's van Poutsma. De poep ligt vaak in ondiepe kuiltjes die niet afgedekt zijn.