Opnieuw moet familie woning Roden verlaten na verzakking

Afgelopen zomer werden twee woningen aan de Oudgenoegstraat onbewoonbaar verklaard, na verzakking. Een paar maanden later volgden tien huurwoningen van Woonborg, die een kilometer verderop staan.

Het lijkt een herhaling van de gebeurtenissen van vorig jaar in Roden. Het gezin komt terug van vakantie, ontdekt grotere scheuren en moet dezelfde week nog naar een andere woning verhuizen. "Heel vervelend", vindt directeur Esther Borstlap van de woningcorporatie.Het huis aan de Dorth verzakte in korte tijd zo ernstig, dat het gezin er volgens een constructeur beter niet meer kan blijven wonen. Vanmiddag zijn vijf steunpilaren geplaatst in de woning, zodat de eerste verdieping op z'n plek blijft."Het huis helt wat naar links", erkent projectleider Pieter de Jong. Aan de zijkant van de woning is een groot gat te zien tussen de muur en het gras. De Jong stopt er voor de vorm z'n hand nog eens tussen. Het past precies."Het maaiveld is gezakt", zegt de projectleider. "Aan de stenen kun je precies zien waar het gras eerst nog zat." Zo'n twee bakstenen boven de grond zit een groen aangekoekte laag. "Nu moeten we onderzoeken hoe ernstig deze schade is en wat de oorzaak is van de verzakking."De woningcorporatie controleert sinds vorig jaar 350 huurwoningen in Roden, nadat verscheidene bewoners scheuren in hun huis ontdekten. De situatie leek de afgelopen maanden stabiel. Althans: tot deze week.De woningcorporatie roept haar huurders op zich te melden wanneer ze zien dat de verzakkingsschade is toegenomen in hun woning. "We houden een vinger aan de pols en moeten afwachten", aldus directeur Borstlap.Vorige zomer kregen verschillende huizen in Roden last van verzakkingen, waaronder woningen in en rond de Oudgenoegstraat. Uit onderzoek van CRUX blijkt dat deze woningen verzakten door rioolwerkzaamheden.Of dit ook het geval is bij de elf huurwoningen aan de Den Dam en de Dorth een kilometer verderop, wil woningcorporatie Woonborg niet zeggen. Ze bekijken de resultaten van onderzoeksbureau Wiertsema en Partners nog. Het zou in ieder geval gaan om meerdere oorzaken.