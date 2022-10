Toename aantal alleenstaande kinderen in Ter Apel ondanks uitspraak rechter

De alleenstaande minderjarige asielzoekers die twee dagen zijn opgevangen in een tent in Stadskanaal, zijn weer teruggebracht naar Ter Apel. Daardoor verblijven er nu weer 360 kinderen, terwijl er maar plek is voor 55.

Dit schrijft RTV Noord op hun website.

Dat is opvallend, aangezien de rechter twee weken geleden nog oordeelde dat er vanaf afgelopen vrijdag niet meer dan 55 alleenstaande kinderen mogen verblijven in Ter Apel. Op het moment van de uitspraak zaten er ook al ongeveer 300 asielkinderen. Het gaat met name om kinderen in de puberleeftijd.

Het aantal dat in Ter Apel verblijft is dus niet afgenomen, maar juist lichtelijk toegenomen. Dat komt doordat alle plekken voor alleenstaande kinderen in het land al vol zitten. Er is op dit moment dus geen ruimte om de kinderen over te plaatsen en ook geen plek om ze in Ter Apel op te vangen.

Ze verblijven daarom in één van de wachtruimtes van het aanmeldcentrum. De Kinderombudsman concludeerde eerder al dat de kinderen daar op stoelen of op de grond moesten slapen. Ook zijn er geen tandenborstels: 'Ze poetsen met hun vingers hun tanden', schreef ze in een rapport.

COA: 'Aantal ver boven wat wij aankunnen'

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt tegen RTV Noord dat het aantal van 360 kinderen 'nog altijd ver boven het aantal ligt wat wij aankunnen in Ter Apel'. Wel wordt een aantal kinderen vandaag nog overgeplaatst: 'Vandaag wordt gestart met het onderbrengen van alleenstaande kinderen in Groesbeek en begin komende week opent een locatie in Berkel-Enschot.'

Daarmee verwacht het COA zo'n 50 kinderen onder te brengen op andere locaties. Met in achtneming dat er gedurende de dag nog alleenstaande kinderen aankomen in Ter Apel, denkt het COA dat er vanavond zo'n 325 asielkinderen in Ter Apel moeten slapen.

De nieuwe opvangplaatsen in Groesbeek en Berkel-Enschot bieden samen plek voor 110 alleenstaande minderjarige asielzoekers. Gemiddeld komen er per week tussen de 100 en 150 nieuwe alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Ter Apel. Kortom: met deze twee nieuwe opvangenplekken is de situatie maar eventjes verbeterd.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) deed daarom eerder al een dringende oproep aan gemeenten: voor het einde van dit jaar moeten er 1.700 opvangplekken voor alleenstaande asielkinderen bij. Daarvan zijn op dit moment dus 110 aangekondigd.

VluchtelingenWerk: 'Geen verrassing'

VluchtelingenWerk Nederland is teleurgesteld dat niet meer gemeenten hebben gereageerd op die oproep. 'Tegelijkertijd is het totaal geen verrassing', zegt woordvoerder Martijn van der Linden. 'Als je al een jaar lang vrijblijvende oproepen doet en het resultaat is duidelijk, dan geeft een nieuwe oproep geen ander resultaat.'

Van der Linden stelt dat de staatssecretaris nog mogelijkheden heeft om plekken af te dwingen door middel van een spoedwet of staatsnoodrecht. De woordvoerder hoopt dat er voor deze zaterdagavond alsnog gemeenten zijn die opvangplekken beschikbaar stellen voor de alleenstaande minderjarige asielzoekers.