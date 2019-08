'Aantal dode dieren door hittegolf volstrekt onduidelijk'

Volgens een woordvoerder van het destructiebedrijf zijn die cijfers echter simpelweg niet bekend: "Het wordt niet op dierniveau bijgehouden, we krijgen de dieren niet per stuk aangeboden."De Belgische tak van Rendac maakte wel bekend dat de extra sterfte in die week op 30 procent uitkwam. In Nederland werd eerder al wel bekend dat door de hitte honderden varkens en duizenden kippen omkwamen.Animals Rights denkt dat de werkelijke cijfers veel hoger liggen. "Ik zie geen reden om aan te nemen dat de situatie in Nederland anders is dan in België. Waarschijnlijk was de sterfte in Nederland vele malen hoger dan in normale weken", zegt Erwin Vermeulen van de organisatie.Hoeveel dieren er vanwege de hitte omkomen in de Nederlandse stallen is volgens hem echter volstrekt onduidelijk. "De Nederlandse consument heeft het recht te weten hoe dodelijk het veehouderijsysteem voor de daarin opgesloten dieren is", aldus Vermeulen.In België moesten chauffeurs van Rendac ook op zondag kadavers ophalen, iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. Ook in Nederland werden er extra diensten gedraaid. "In situaties van hogere temperaturen breiden wij standaard onze dienstverlening uit naar de weekenden. Dat heeft te maken met milieuhygiënische omstandigheden, bio-security, veranderd aanbiedpatroon en hogere aanvoer", aldus de woordvoerder.