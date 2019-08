Komst gedroomde opvolger Lubbers (voorlopig) van de baan

De zoektocht is nog steeds gaande. Kwaliteit is daarbij leidend. De nieuwe directeur hoeft overigens niet per definitie uit deze regio te komen, maar moet wel iets met deze regio hebben qua gevoel. Ronald Lubbers, FC Emmen-voorzitter/directeur over zijn opvolger als directeur

Ronald Lubbers over topseizoen in eredivisie: Focus en vertrouwen houden

In ieder geval voorlopig. Dat laat Lubbers weten in het programma Rood Wit TV. "We waren al akkoord, maar het overkoepelende orgaan bij zijn huidige club ging er voor liggen en toen werd het een heel moeilijk verhaal en heb ik vervolgens een heel drukke zomer gehad."De naam Robbert Klaver werd de laatste maanden veelvuldig genoemd, al wil Lubbers niet ingaan op namen. Maar het is geen geheim dat de Drentse commercieel directeur van FC Groningen dolgraag Hans Nijland wilde opvolgen als algemeen directeur van die club én dat hij zwaar teleurgesteld was toen de sollicitatiecommissie koos voor Wouter Gudde.Toch gaat Lubbers ervan uit dat hij het seizoen niet gaat afmaken in zijn huidige dubbelrol, als directeur en voorzitter. "Nee, dat is niet wat ik wil en eigenlijk kan het ook niet. Ik wil niet over mezelf regeren. De zoektocht is nog steeds gaande. Kwaliteit is daarbij leidend. De nieuwe directeur hoeft overigens niet per definitie uit deze regio te komen, maar moet wel iets met deze regio hebben qua gevoel. Ik hoop en verwacht dat er binnen drie maanden een nieuwe directeur is."Lubbers gaat in de uitzending van Rood Wit TV ook nog in op drie andere stellingen:1. FC Emmen is dit seizoen een vreemdelingenlegioen2. FC Emmen gaat het beter doen dan vorig seizoen3. De eerste paal van het nieuwe stadion gaat voor 1 januari 2020 de grond inDat nieuwe stadion is voor Lubbers cruciaal. "Het is de levensader van FC Emmen. Het is heel simpel. Onze begroting gaat komend seizoen naar 8,25 miljoen, maar je moet als club gewoon naar minstens 10 miljoen. Lukt dat niet, dan zijn we over een paar seizoenen sowieso weer terug op het tweede plan", zei Lubbers eind mei."Het zou wel heel erg mooi zijn als die paal voor 1 januari de grond in gaat, maar heel realistisch is dat niet", zegt Lubbers nu. "Alle partijen zitten wel positief 'in de wedstrijd'. De gemeente is nog wel wat terughoudend vanwege andere kwesties en de provincie ziet overduidelijk de meerwaarde van het succes van FC Emmen.""De makkelijkste optie is dat het huidige stadion volledig op de schop gaat, maar de grote vraag is of dat praktisch wel mogelijk is. Bovendien loop je dan tegen het probleem aan dat er om de twee weken in het stadion wordt gespeeld en we de toeschouwers en sponsors geen ruimte of tribuneplaats kunnen bieden."