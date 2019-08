Laag grondwaterpeil: Drentse vennen steeds droger

"In het verleden is de ven ook wel eens droog gevallen, maar toen was de waterstand nog niet zo goed gereguleerd als tegenwoordig. Dus het is bijzonder dat het nu droogvalt", vertelt boswachter Evert Thomas.Door de droge zomer van vorig jaar en ook de relatief droge winter, is het Elpermeer deze zomer met weinig grondwater het nieuwe jaar ingegaan. Nu het de laatste weken droog en warm is geweest, is het resterende water snel verdampt. "Eigenlijk horen hier eenden te zwemmen en vliegen er vogels langs de waterkant op zoek naar insecten, maar hier krijg ik alleen maar dorst van."Boswachter Thomas verwacht dat het nog wel even duurt voordat het grondwater weer terug is op normale hoogte. "We spreken hier niet over een paar buien. Er moet een periode van een aantal weken constant water vallen voordat het langzaam gaat stijgen. Ik verwacht wel een periode van een half jaar."