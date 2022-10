Justitie verdenkt Assenaar van oplichting via datingsites en mensenhandel

Een 30-jarige man uit Assen wordt ervan verdacht dat hij vanaf 2017 zeker vijf mannen voor tonnen heeft opgelicht. In 2020 stuurde hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) een jonge vrouw aan om via datingsites afspraken te maken met mannen en bij hen geld los te peuteren.

Volgens het OM zette de Assenaar de vrouw aan tot prostitutie. Het geld moest ze aan hem afstaan. Ze stond onder invloed van de man en dacht dat ze een relatie met hem had. Volgens het OM maakte de man misbruik van de kwetsbaarheid van de vrouw en was ze een 'verdienmodel' voor hem. Het OM verwijt de Assenaar ook mensenhandel en witwassen. Dit bleek uit een eerdere zitting in februari 2021, toen de zaak nog niet inhoudelijk werd behandeld. De vrouw was vermoedelijk het slachtoffer geworden van loverboypraktijken, zei de officier van justitie destijds.

De vrouw werd in november 2020 opgepakt bij haar moeder. De Assenaar was inmiddels vertrokken naar Marokko. De vrouw wilde hem volgen, ze had de koffers al klaar staan. Na drie maanden voorarrest werd ze overgebracht naar een kliniek voor slachtoffers van loverboys. De Assenaar is alsnog opgepakt en zit sindsdien in voorarrest. Donderdag was de inhoudelijke behandeling van de zaak. Toen bleek dat de Assenaar, volgens het OM, bijna een half miljoen heeft buitgemaakt.