Boswachter Aaldrik geschokt door afval op Rottumerplaat

Het echtpaar onderzocht insecten, speurde het strand af naar zeedieren, telde heel erg veel vogels en ze ruimden aangespoeld afval op. Die taak hoorde bij hun functie en Pot en Branderhorst waren er vrijwel dagelijks een paar uur zoet mee."Het houdt niet op", vertelt Branderhorst aan haar keukentafel. "Steeds dacht ik: dit stukje van het strand is schoon. Maar dan gaat er wat tijd overheen en ligt er weer nieuwe rotzooi. Het is oneindig."Het echtpaar was 122 dagen op het onbewoonde eiland. Aaldrik Pot is in het dagelijks leven provinciaal adviseur voor Staatsbosbeheer en Nicolette Branderhorst werkt als verkoopadviseur voor outdoorwinkel Bever. Het stel woonde van 29 maart tot 2 augustus in het huisje op Rottumerplaat om voor het eiland te zorgen en onderzoek te doen naar de vogels die het eiland bezochten.In de eerste maanden vonden Branderhorst en Pot vooral troep van het containerschip MSC ZOE. Later werd dat minder. "Maar er spoelt nog steeds zoveel aan", vertelt Branderhorst. "Plastic flesjes, visnetten, touw. En vooral heel veel ballonnen."Elke dag vond het echtpaar vier tot vijf aluminium ballonnen, die eerder met helium gevuld waren. Branderhorst: "We observeerden een keer de sternenkolonie, toen ze ineens allemaal opvlogen. Wat gebeurt er? Dachten we. En dan komt zo'n ballon dus langs waaien."Pot vult aan: "Of een strandbal van een meter doorsnee. Die kwam gewoon over zee, van Borkum denk ik. Hij rolde zo het hele eiland over. Of een opblaashaai, die hadden we ook nog. Bizar.""Je kunt je gewoon niet voorstellen hoeveel troep we met elkaar produceren en blijkbaar achteloos weggooien", zegt Pot. "Dat heeft ons echt geraakt."Uit studies is gebleken dat het merendeel van het zeeafval via het land in de zee terecht komt. "Dat waait ergens in een beek, rivier of kanaal", zegt Pot. "En dan spoelt het zo naar de zee. Dat is onbevattelijk. Het geeft zoveel schade en is zo makkelijk om te voorkomen."Branderhorst en Pot schreven veel tijdens de vier maanden op Rottumerplaat. Hun verhalen verschijnen op 1 november in het boek : Terug naar Rottumerplaat.