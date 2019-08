Rood Wit TV: Vier stellingen voor Lubbers en Lukkien blikt vooruit op Ajax-uit

"Een wedstrijd waarin we in ieder geval minder ontzag moeten tonen dan vorig seizoen, toen we bovendien de goals veel te snel en te gemakkelijk tegen kregen", aldus de oefenmeester van FC Emmen. "Natuurlijk is Ajax-uit een loodzware wedstrijd. In mijn ogen is die club wederom de titelfavoriet. We moeten hopen dat Ajax een mindere dag heeft en wij boven onszelf uitgroeien. Wat ik in ieder geval wil zien is dat we met lef spelen."Lukkien keek in deze aflevering ook nog even kort terug op de thuisnederlaag tegen FC Groningen en praat over de laatste aanwinst: Sergio Peña.Ronald Lubbers, de voorzitter en interim-directeur van FC Emmen, kreeg vier pittige stellingen voorgelegd:- FC Emmen is een vreemdelingenlegioen geworden- FC Emmen gaat hoger eindigen dan vorig seizoen- De eerste steen voor het nieuwe stadion gaat voor 1 januari de grond in- Ronald Lubbers maakt het seizoen af als directeurOok zijn er deze week weer twee vrijkaarten te winnen met de Kwis van Karel. Mail het antwoord op de vraag van de materiaalman naar fcemmen@rtvdrenthe.nl