Stijging huizenprijzen in Drenthe vlakt af

De stijging van de huizenprijzen in Drenthe vlakt af. Dat blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch betaal je voor een koopwoning in Drenthe nog altijd meer dan een jaar geleden.

Vergeleken met het derde kwartaal van 2021 zijn de huizenprijzen in Drenthe nu 12,1 procent hoger. Dat is iets boven het landelijk gemiddelde van 11,9 procent. Landelijk gezien waren de prijzen in de vorige maanden nog met 18,4 procent gestegen. Gemiddeld genomen stijgen de huizenprijzen nu dus minder sterk.

Alleen in Drenthe zijn de prijzen dit kwartaal voor het eerst afgevlakt. In alle andere provincies is dat nu namelijk voor het tweede kwartaal op rij. De prijsstijging was in Flevoland en Gelderland met 13,4 procent het grootst, in Limburg met 9,6 procent het kleinst.

Ook zijn er in alle provincies minder woningen van eigenaar gewisseld. Gemiddeld genomen werden er in Nederland 6,4 procent minder woningen verkocht. Drenthe steekt daar met 11,7 procent bovenuit. Het is van alle provincies de grootste daling.

NVM-cijfers