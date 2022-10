Dag van het Ploegpaard; wens overleden Fokke Steen in vervulling

Vanaf de kant observeert organisator Anita Melessen de ploegende paarden. Alles loopt op rolletjes. De organisatie is bij haar in goede handen. Ze hielp haar man altijd al. Vorig jaar kon Fokke Steen het evenement nog meemaken, ondanks dat hij ernstig ziek was. "Het was spannend of hij het zou redden," vertelt Anita. "Door het slechte weer moesten we het evenement destijds een week uitstellen." Dat hij er nu niet bij is, valt haar zwaar. Toch is ze blij dat ze zijn wens, de voortzetting van de Dag van het Ploegpaard, in vervulling kan laten gaan.