Kerk Dalen swingt op klanken Elvis: 'Hij was gek op gospel'

Bezoekers deinen mee

Een gelegenheidsband uit Dalen, Aalden, Gees en Sleen zingt de liedjes van Elvis voor de volle kerkbanken. If the Lord wasn't walking by my side klinkt, gevolgd door Welcome to my world. Bij Can't help falling in love beginnen de bezoekers van de kerk langzaam mee te deinen en mee te zingen van papier. De klassieker valt in de smaak.

Tussendoor wordt gebeden, wordt het leven van Elvis besproken, is er een Bijbellezing en een overdenking. Twee Elvisfans met een Westere tongval genieten van de dienst. "Wij zijn echte Elvis-fans. Zo'n kerkdienst moet je eens meemaken. Elvis hoort in de kerk thuis. Gospel was zijn favoriete muziek. Het heeft iets, die muziek moet je voelen."

Het koor dat zingt, is in jaren zestig stijl en staat te swingen zoals maar weinig te zien is in Drentse kerken. En dominee Omvlee heeft de uitstraling alsof hij een neefje van de King of rock 'n roll is.

Blijdschap en verdriet in gospelmuziek

"Ik doe dit al twintig jaar. Het begon toen ik dominee in Monnickendam was en mijn vader overleed", blikt Omvlee terug. "Ik kreeg toen de gospelmuziek van Elvis in handen. Daarvoor was ik ook al fan van zijn rock 'n roll muziek, maar die gospelmuziek raakte me in mijn ziel. Toen dacht ik: dit moet ik in de kerk gaan doen."

De dominee zingt tijdens de dienst uit volle borst mee en pakt zelfs een solo. "In de gospel van Elvis zit blijdschap en verdriet. Ik draai het bijna dagelijks en elke keer weer raakt het mij. Ik word er blij van, het geeft me energie en ik krijg er troost door."