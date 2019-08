Waarom heet een straat in Westerbork Lombok?

Janiene Hingstman woont nu ongeveer anderhalf jaar aan de Beilerstraat in Westerbork. Ze heeft een kapsalon aan huis en in de omgeving hoort ze vaak de naam 'Lombok' langskomen. Ze stuurde haar vraag naar Zoek het uit! want ze wil graag weten wat de straatnaam betekent.In het Drentse woordenboek lees je veel over de betekenis van 'Lombok'. Naast dat het natuurlijk een Indonesisch eiland is, betekent het ook in het Drents 'woonwagenkamp' en is 'lombokker' geen positieve benaming., oftewel, je ziet er niet uit.Maar welke van de drie opties duidt nou op de Lombok in Westerbork? Albert Kuper van de historische vereniging Westerbork zocht het voor ons uit. "De oorsprong van 'Lombok' ligt bij de psychiatrische instelling in Utrecht. Utrecht heeft een wijk die de gemeente naar de Indonesische eilanden heeft genoemd."Volgens Kuper ligt de zorginstelling in deze wijk, maar had het ook een afdeling in Westerbork. "Daar waren de mensen opgenomen die eigenlijk in de vrije natuur moesten werken om weer normaal in hun leven te kunnen staan. Deze mensen werden in Lombok tewerkgesteld. Daarom noemden mensen deze plek 'Lombok'."Dat 'Lombok' ook woonwagenkamp betekent is volgens Kuper niet geheel toevallig. "Er wordt vaak gezegd dat 'Lombokkers' woonwagenkampbewoners zijn. Dat klopt, want er heeft ook een woonwagenkamp op 'Lombok' gestaan. Maar toen was die naam 'Lombok' hier al bekend. Ook die naam is afgeleid van de zorginstelling uit Utrecht."De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.