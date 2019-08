Landelijk vierhonderd mensen meer overleden tijdens hittegolf juli

In totaal stierven tijdens de hittegolf van 22 tot 27 juli bijna 3000 mensen, zo becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Relatief lag de sterfte daarmee ruim 15 procent hoger dan normaal.Over Drenthe zijn geen specifieke cijfers bekend. Wel ziet het CBS dat in Noord-Nederland het sterftecijfer de afgelopen hittegolf lager lag dan tijdens de hittegolf van 2018.In Oost-Nederland, waar de temperatuur het hoogst lag en hitte langer aanhield, was wel meer extra sterfte.Het verband tussen hogere temperaturen en hogere sterfte lijkt minder sterk te worden, meldt het CBS. "Er is meer besef van wat te doen bij een hittegolf. Zo hebben de hittegolven in juli en augustus van 2018 nauwelijks geleid tot extra sterfte."Dat tijdens de laatste hittegolf landelijk wel weer meer mensen zijn overleden, zou weleens kunnen samenhangen met het relatief lage aantal doden door griep in het voorjaar.Tijdens de korte maar hevige hittegolf van eind juli werd de hoogste temperatuur ooit in Nederland gemeten: 40,7 graden in het Brabantse Gilze-Rijen. In Drenthe werd het 39 graden Celsius.De extra sterfte deed zich voornamelijk voor bij personen van 80 jaar en ouder. In die leeftijdscategorie stierven 300 personen meer dan in een gemiddelde zomerweek.