Asser volleyballer Robbert Andringa hoopt op Olympische Spelen

Vanmiddag om vier uur is de eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea. "De ochtendtraining was nog relaxed", zegt Andringa. "Maar naarmate de wedstrijd dichterbij komt, neemt de spanning natuurlijk toe. We bereiden ons normaal voor, net als voor elke andere wedstrijd. We hebben een videosessie, lunch, doen een klein dutje en dan gaan we naar de hal."Het is tegen Zuid-Korea vooral van belang de rust te bewaren. "Aziatisch volleybal is heel snel en ze verdedigen heel veel ballen. We moeten geduldig blijven en het niet te snel willen afmaken, want dan maken we fouten."De Lange Mannen spelen na vandaag ook nog tegen België en Amerika. Andringa verwacht dat dat moeilijke potjes worden. "Beide landen staan boven ons (Nederland staat 15e, red.) op de wereldranglijst. Als we vandaag een goede wedstrijd spelen en in de juiste flow komen, dan maken we ook tegen die teams een kans. Het is een moeilijke poule. Amerika is de nummer twee van de wereld. Maar goed, we hebben ons gekwalificeerd voor dit toernooi en we staan hier wel."Andringa verwacht niet dat hij vanmiddag in de basis start. De buitenaanvaller heeft een moeilijk jaar vol blessureleed achter de rug. Hij moest het WK aan zich voorbij laten gaan vanwege een gebroken middenvoetsbeentje en de tweede seizoenshelft in de Poolse competitie kon hij ook niet spelen door een nieuwe breuk in zijn voet."Ik heb me laten opereren begin april in Amsterdam en heb in Groningen keihard aan mijn herstel gewerkt. Doel was om dit toernooi te halen en dat is gelukt. Ik ben vier weken geleden begonnen met trainen, dus wedstrijdritme heb ik nog niet echt. Maar ik ben in principe fit genoeg om te spelen en daar ben ik erg blij mee."