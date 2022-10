School voor Oekraïense kinderen in Hoogeveen is in gebruik genomen

Geen wethouders of een burgemeester bij de opening van de basisschool voor Oekraïense kinderen in Hoogeveen vanochtend. Alleen de leerlingen en leerkrachten. "Het is al een spannende dag voor ze met de nieuwe juffen en meesters", vertelt Jacqueline Verheggen, directeur van onderwijsstichting Bijeen.

Die onderwijsstichting is samen met PricoH een nieuwe school begonnen. Kienderbloesem, is de naam. En die school is sinds vandaag geopend. Morgen volgt daar de officiële opening van. Verheggen: "Als er ook nog allemaal wethouders en dat soort dingen komen vandaag, is het wel een hele spannende dag. Voor vandaag vinden we dit wel even genoeg."

Op de lijst staan 28 kinderen voor vandaag. Maar het schoolplein staat vol met ouders en kinderen. Veel meer kinderen dan op de lijst. Die worden vandaag nog ingeschreven. Er is ruimte voor maximaal 120. "Anders moeten we kijken wat we erbij kunnen zetten", zegt de directeur.

Spelletjes

Verheggen vertelt dat de dag rustig begint. "Met veel aandacht voor de kinderen." Door middel van spelletjes maken de leerlingen kennis met elkaar, maar ook met het gebouw en het klaslokaal. En ze gaan spelletjes doen om zo de onderlinge regels af te spreken. "Hoe we met elkaar omgaan", verduidelijkt Verheggen. "Vandaag is echt een dag om kennis te maken."