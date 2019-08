Politie doet onderzoek naar brandstichting in Emmen

De politie in Zuidoost Drenthe doet onderzoek naar brandstichting in de omgeving van de Laan van Eekharst in Emmen. Aanleiding voor het onderzoek zijn verschillende buitenbranden deze week aan de Laan van Eekharst.

Dinsdag brak er brand uit in het bos bij de Laan van Eekharst. Er waren volgens de brandweer Emmen meerdere brandhaarden. Gisteravond brak er opnieuw brand uit in het bos bij de Laan van Eekharst. Toen was er sprake van minimaal zes brandhaarden.Brandweerwoordvoerder Marcel van Alphen uit zijn zorgen omtrent de hoeveelheid buitenbranden in Emmen, maar durft zelf niet te spreken van brandstichting. "Maar wanneer er sprake is van meerdere brandhaarden tegelijkertijd, dan komt dat niet door de zon."Volgens Van Alphen neemt de frequentie van buitenbranden in de omgeving van de Oude Meerdijk en de Laan van Eekharst toe. De brandweer uit haar zorgen vooral vanwege de aanhoudende droogte. Sinds begin juni zijn er verschillende buitenbranden geweest waar het vermoeden bestond van brandstichting.De brandweer heeft aan de hand van de brand van gisteravond de politie op de hoogte gebracht van het toegenomen aantal buitenbranden in de omgeving.Naast het onderzoek naar brandstichting gaat de politie vaker surveilleren in de omgeving.