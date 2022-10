Tappers strijden om Drents kampioenschap: 'Essentie van ons vak'

Twee vingers schuim. Zo ver komen de meesten nog. Maar waar moet een perfect getapt pilsje verder aan voldoen? Op het Drents kampioenschap biertappen werd de kunst van het bier tappen vanmiddag stevig onder de loep genomen.

In zalencentrum Meursinge in Westerbork staat een speciale wedstrijdtap op een podium. Deelnemers aan het Drents kampioenschap tappen in de eerste ronde eerst twee fluitjes (smal bierglas met dunne wanden, red.) en twee vaasjes (taps toelopend bierglas, red.). Als ze door naar de tweede ronde gaan, komt daar ook het uitschenken van een speciaalbier uit fles bij.

Naast die twee vingers schuim beoordeelt de jury de getapte pilsjes op meer dan twintig punten. Dat ze zo op de vingers worden gekeken zorgt er bij de deelnemers voor wat spanning. "Ze trillen nog niet", zegt Lus Meursinge, terwijl hij zijn handen laat zien. "Maar als ik straks het biertje moet afschuimen dan weet ik dat ze gaan trillen. En hoe verder ik in het toernooi komt hoe erger het wordt."

'Het is een ambacht'

De winnaars van vandaag mogen naar het Nederlands kampioenschap op horecabeurs Horecava in Amsterdam. Dit wordt georganiseerd door Stichting Tapwedstrijden. In Westerbork heeft horecaman Sander Vos de regie. Hij vindt het belangrijk dat de kunst van het biertappen aandacht krijgt: "Het is de essentie van ons vak. Alles wordt geautomatiseerd zoals de agenda en het kassasysteem. Maar dit is een ambacht, dat moet je echt kunnen. Het is belangrijk om dat te bewaken in ons vak."

Aan het eind van de dag blijkt dat organisator Vos verstand van zaken heeft, want hij kwam ook als winnaar uit de bus. De tweede plaats was voor Birgit Ham van De Turfsteker en Martijn Grit van Restaurant Diggels sleepte de derde prijs in de wacht.