Kroongetuige zwembadmoord Marum geeft toe dat hij heeft gelogen

De kroongetuige in de zwembadmoord geeft toe dat hij heeft gelogen. De sms-berichten die Willem P. in zijn cel aan justitie gaf als bewijsmateriaal, zijn volgens hem nep. Willem P. wilde met de berichten aantonen dat de schoonfamilie achter moord op Jan Elzinga zat. Elzinga werd in 2012 bij het zwembad in Marum vermoord.

In ruil voor zijn verklaring kreeg P. een strafkorting van dertig procent. De kroongetuige loopt sinds eind vorig jaar vrij rond.

Willem P. werd in 2013 veroordeeld voor de moord op Jan Elzinga zonder dat ooit duidelijk werd wie opdracht had gegeven voor de zogenoemde zwembadmoord. Vorig jaar vertelde Willem P. aan justitie dat hij de opdracht voor de moord had gekregen van Monique H., de toenmalige vriendin van de vermoorde Elzinga, uit Hollandscheveld. Dit zou ze samen met haar broer, Marcel H. uit Nieuw-Roden en hun moeder Coby van der L. uit Roden gedaan hebben.

Vierde verdachte

Sinds juli 2021 zitten Coby, Monique en Marcel vast omdat ze ervan worden verdacht van het uitlokken van de moord op Jan Elzinga. Willem P. zegt dat hij heeft gelogen om uiteindelijk de waarheid boven water te krijgen over de betrokkenheid van de schoonfamilie van Elzinga. Een vierde verdachte, Johan L. uit Kampen werd ook opgepakt. Hij zou Marcel H in contact hebben gebracht met moordenaar Willem P. en zou het wapen hebben geleverd.

Waarom de kroongetuige niet eerder vertelde dat het sms-gesprek door hem vervalst was, vroeg de rechter zich af. "Misschien kwam ik dan niet geloofwaardig over."

De advocaat van Marcel toonde zich verbaasd dat Willem P. de waarheid boven tafel wilde tillen met een valse verklaring. "Laat ik het zo zeggen", zei de kroongetuige. "Er staat een bord met 'verboden te zwemmen' en je ziet iemand verzuipen, wat doe je dan?"

Eerlijk

De verdediging zaagde de kroongetuige door over tijdstippen waarop hij Marcel zou hebben ontmoet, waarover hij eerder onder ede verklaarde. Dit beviel de kroongetuige maar matig: "Ik probeer hier eerlijk te zijn", riep hij verontwaardigd uit. De verklaringen van de kroongetuige stroken volgens de verdediging niet met het technisch bewijs. "Misschien heb ik het me dan verkeerd herinnerd, maar die ontmoetingen zijn er zeker geweest."

Hij zegt dat hij is gaan verklaren over de betrokkenheid van de familie omdat hij teleurgesteld was dat er niet af en toe een 'envelopje met geld' zijn kant op kwam van de schoonfamilie. Hij knutselde het sms-gesprek in elkaar nadat hij enkele keren had geprobeerd om Marcel uit de tent te lokken via de sms.