Wildlands-bavianen knuffelen meer dan wilde bavianen

Wie de afgelopen week in Wildlands was, kon haar zien staan; met een kladblok in handen stond Evans aandachtig de apenkolonie te bekijken. "Voor mijn scriptie ben ik geïnteresseerd in het gedrag van de baviaan. Zowel in karaktereigenschappen als in fysieke eigenschappen", vertelt de studente van de City University in New York.Evans vergelijkt de eigenschappen van groepen bavianen in gevangenschap met de wilde exemplaren. "Het eerste wat mij aansprak is de grootte van de groep. Van alle groepen die ik onderzoek is dit de grootste. Ideaal voor het onderzoek."Dierenarts Job Stumpel beaamt dat Wildlands een van de grootste bavianenpopulaties in gevangenschap heeft. "Wij hebben hier meer dan 120 bavianen die een sociale groep vormen. Die lijkt qua grootte het meest op een groep in Ethiopië die zij ook onderzoekt."Stumpel is blij met de Amerikaanse interesse. "In Wildlands hebben wij veel bijzondere dieren. Als iemand helemaal uit Amerika komt om hier onderzoek te doen, is dat te gek", zegt hij. "Het kan leiden tot nieuwe inzichten. Zij kijkt naar factoren die beïnvloeden hoe gedrag overgeërfd wordt. Als papa heel aardig is voor vrouwtjes, zijn zijn zonen dat ook, en dat levert op dat er meer kindjes geboren worden."Evans ziet overeenkomsten tussen de sociale regels in de door haar bestudeerde groepen. Maar verschillen tussen Ethiopië en Emmen zijn er ook. "Ze zien er een beetje anders uit. En de apen in gevangenschap zitten vaker knuffelend bij elkaar", zegt ze. "Misschien komt dat omdat het in Nederland kouder is."In de winter of volgend jaar zomer hoopt Evans terug te keren in Emmen. Haar observaties nu zijn vooral bedoeld om de groep te leren kennen.