Harjan Visscher met Oranje naar finale WK Korfbal

DOS'46 speler Harjan Visscher heeft zich met Oranje geplaatst voor de finale van het WK Korfbal. In Zuid-Afrika was Nederland met 27-12 veel te sterk voor China. Zaterdag wacht, uiteraard, België in de finale.

Visscher is bezig aan zijn eerste WK en wordt door, de uit Gieten afkomstige, bondscoach Wim Scholtmeijer voornamelijk gebruikt als invaller. Toch geniet de speler van de ploeg uit Nijeveen, "Het gaat lekker, ik mag een aantal minuten maken en daar ben ik zeer blij mee", laat Visscher vanuit Durban weten.Vorig jaar viel Visscher nog af voor het EK in eigen land, maar de international heeft zich in aanloop naar het WK veel beter laten gelden. "In voorbereiding naar het WK heb ik me veel beter laten zien en mag ik nu mijn minuten maken."Dat België zaterdagmiddag de tegenstander in de finale is, lijkt vanzelfsprekend, maar de zuiderburen wonnen met veel moeite van Taiwan. Na de reguliere speeltijd stond het 19-19, waarna België, dankzij een golden goal, alsnog de winst naar zich toetrok.Ondanks de verlenging vindt Visscher België wel de verdiende winnaar. "Het was een bijzonder spannend potje, met een leuke sfeer, maar met een terechte winnaar."Voor de finale verwacht de Dosser een harde wedstrijd. "Ik denk dat het een mooie pot wordt, met een mooie entourage. Alle landen die gaan kijken, waarin wij aan het langste eind gaan trekken. En natuurlijk hoop ik op speelminuten."De finale tegen België wordt zaterdagmiddag om 16:00 uur in Durban gespeeld.