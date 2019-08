Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vandaag om 18.00 uur begonnen en ook zaterdag nog vanaf 09.30 uur: de Trekkerslep in Hooghalen. Er worden meer dan 300 trekkers verwacht die een sleepwagen zo ver mogelijk proberen weg te trekken. Er zijn niet alleen traditionele landbouwtrekkers, maar ook sportklassen en supersportklassen.In Lhee bij Dwingeloo staat zaterdag het boerenleven rond 1900 centraal. Op de akker wordt net als vroeger gedorst met de dorsvlegel. Midden op de akker doet een oude dorsmachine zijn werk. Verder zijn er allerlei ambachten en demonstraties te zien. Zo bakt de bakker broden in een veldoven, zijn er modeshows van oude kleding en kan men zien hoe vroeger het wassen en wecken in zijn werk ging. Van 10.00 tot 17.00 uur.Voor het eerst dit jaar wordt gelijktijdig met de Oogstdag op zaterdag ook de Rundveeshow Noord in Lhee gehouden. De koeien worden op hun buitenkant beoordeeld. Er zijn zwartbonte en roodbonte koeien en jongvee. De winnaars mogen zich de beste koeien, pinken en kalveren van Drenthe noemen. In de pauze wordt een aantal koeien geveild.Het centrum van Rolde staat zondag in het teken van standbeelden. Levende standbeelden welteverstaan. 26 levende standbeelden strijden in het centrum om de prijs van beste standbeeld. Er zijn Drentse levende standbeelden bij zoals Bartje, Ot en Sien en de Witte Wieven. Maar er komen ook zes deelnemers uit Oekraïne. Het begint om 11.30 uur, om 16.15 uur is de prijsuitreiking.In Veenhuizen wordt zondag voor het eerst een zomerfair gehouden. De markt staat vol met verschillende marktkramen en er is een horecaplein met foodtrucks. Ook zijn er verschillende activiteiten. De locatie is het Verenigingsgebouw, Hoofdweg 116 in Veenhuizen. Van 11.00 tot 18.00 uur.