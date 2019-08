Michael N. in beroep tegen straf voor doden Duitse studente

Volgens de rechtbank verstikte de man vorig jaar op 3 september in Emmen de eveneens 20-jarige vrouw met een kussen, nadat hij haar in haar hals had gestoken. N. en het slachtoffer woonden in hetzelfde appartement en studeerden beiden aan de NHL Stenden in Emmen.In de vroege ochtend van 3 september 2018 belde N. zelf het alarmnummer 112. Hij riep dat hij een vriendin had vermoord. Toen de politie arriveerde, werd het lichaam van een vrouw naast haar bed gevonden. Er werd geprobeerd haar te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Ook had het slachtoffer een steekwond in haar hals.Volgens verklaringen van N. ging het om een uit de hand gelopen worsteling. Hij had niet de intentie om de Duitse studente te doden. N. vertelde de rechters dat het een ongeluk was en dat hij wilde dat ze zou stoppen met schreeuwen. Hij drukte haar op bed met haar gezicht in een kussen. Volgens de rechtbank was N. tijdens zijn daad volledig toerekeningsvatbaar en acht doodslag bewezen.Twee pathologen onderzochten de doodsoorzaak. Het bleek dat de steekwond in de hals niet de doodsoorzaak is. De student kan ook aan een afwijking aan haar kransslagader of aan de gevolgen van hartritmestoornissen overleden zijn. Dit kan veroorzaakt zijn door de stress die ze heeft gehad.Volgens het Openbaar Ministerie Noord-Nederland zijn de advocaten donderdag namens N. in hoger beroep gegaan. Wanneer dit hoger beroep door het gerechtshof wordt behandeld, is nog niet bekend.