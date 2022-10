Verwaarloosde puppy's in bewaring genomen in Coevorden

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft afgelopen donderdag een nestje verwaarloosde shar-pei-puppy's aangetroffen in een woning in Coevorden.

De dieren waren ondervoed, uitgedroogd, niet ingeënt en hadden een wormeninfectie onder de leden. De eigenaar kreeg een dag om de pups zelf naar de dierenarts te brengen, maar heeft dit niet gedaan. Daarom heeft de inspectiedienst de hondjes naar een specialist gebracht, waarna ze in bewaring zijn genomen.

In het huis werden ook drie volwassen honden aangetroffen. Deze verkeerden wel in goede gezondheid, maar worden de komende tijd extra in de gaten gehouden door de LID.