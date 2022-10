Waarom staat een pompoen symbool voor Halloween?

Het verhaal van Gierige Jack

De duivel zou Jack om zijn ziel hebben gevraagd, maar daarvoor wilde Jack eerst nog wat drinken met duivel. De duivel stemde in en je raadt het al: toen de rekening kwam, was daar dat ongemakkelijke moment dat we allemaal kennen. Jack verwachtte dat de duivel zou betalen en de duivel andersom.

Houd je vast, want nu wordt het spannend. Jack was een slimmerik en overtuigde de duivel ervan om zichzelf in een munt te veranderen om de rekening te betalen. De duivel gehoorzaamde en dat heeft-ie geweten: Jack sloeg de rekening over en schoof de munt zo in z'n zak, met ernaast een zilveren kruis. De duivel zat gevangen. Alleen op voorwaarde dat de duivel hem niet meer zou lastigvallen voor tien jaar, liet de Jack de duivel vrij.

Op de eerste dag van het elfde jaar verscheen de duivel opnieuw en vroeg Jack om zijn ziel. Ook dit keer gaf Jack niet meteen toe en vroeg hij de duivel om nog een ding voor hem te doen: een appel uit de boom plukken, zodat Jack die kon eten onderweg naar de hel. De duivel klom in de boom. Maar Jack was niet van plan om te wachten op de duivel en kerfde een kruis in de bast van de boom. De duivel zat weer vast en smeekte Jack om hem eruit te halen. Dat deed Jack, maar alleen als de duivel hem voorgoed met rust zou laten.

Toen Jack stierf, kon hij niet naar de hemel: ze verweten hem dat hij met de duivel had samengezworen. In de hel was Jack ook niet welkom omdat de duivel had beloofd hem met rust te laten. Gevolg: hij was gedoemd om eeuwig rond te zwerven. De duivel gooide Jack nog wel een brandend kooltje achterna, waarmee hij zijn lange, donkere weg kon verlichten. Die stak Jack in de knol die hij aan het eten was. Zo zwierf hij voortaan rond met een zelfgemaakte lantaarn, de jack-o'-lantern.