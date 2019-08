Hoe Vliegveld Hoogeveen uniek bleef omdat het nooit een betonbaan kreeg

Vliegveld Hoogeveen is niet een van de grote luchthavens van het land. Het is geen Schiphol met al haar gates en terminals. Het is zelfs geen regionale luchthaven met ontvangsthal en betonnen banen. Het vliegveld in Hoogeveen is niet veel meer dan een enorme grasmat op een bedrijventerrein.In de jaren '70 is wel gesproken over een betonbaan. "Maar gelukkig is dat niet gebeurd", vertelt Gerrit Boxem, de schrijver van een boek over de luchthaven. "Dit is de grootste grasbaan van Nederland. Die oefent een enorme aantrekkingskracht uit op historische vliegtuigen."Een flink deel van de hangars in Hoogeveen is gevuld met historische vliegtuigen. Sommige klaar voor het luchtruim, andere nog lang niet. Ook wordt een zeldzame kist uit de Tweede Wereldoorlog opnieuw opgebouwd en zijn er verschillende vliegtuigen die worden gerestaureerd. De schrijver vermoed dat het de grootste collectie is in West-Europa.Het nieuwe boek is in een kleine oplage uitgebracht door de Historische Kring Hoogeveen. In eerste instantie voor haar eigen leden, maar een beperkt aantal boeken komt in de vrije verkoop. "Dit is de jonge geschiedenis van Hoogeveen" verklaart Johan Bisschop van de Historische Kring. "Dat vliegveld is een pareltje van Hoogeveen geworden."Al ruim vijftig jaar komt Boxem op het vliegveld. Hij loopt zo de hangars in en maakt een praatje met de luchtverkeersleiding in de verkeerstoren. "Als je over luchtvaart schrijft is historie een enorm belangrijk onderwerp. Zeker hier op vliegveld Hoogeveen. Het merendeel van de vliegtuigen zijn historische vliegtuigen. En het is een bijzondere collectie. Uniek in Nederland, ik durf zelfs te zeggen in West-Europa."