Ruim drie jaar cel geëist voor seksuele uitbuiting en oplichting oudere mannen

Een 30-jarige man uit Assen heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan het oplichten van vier oudere mannen, seksuele uitbuiting en witwassen. Tegen de Assenaar is een celstraf van 40 maanden geëist.

De Assenaar was volgens het OM vanaf december 2017 drie jaar lang actief en hij liet zijn slachtoffers in 'grote mineur' achter. De officier van justitie schetste de dertiger als een gewetenloze man die alleen uit was op het geld van zijn slachtoffers. Hij zette daarbij vrouwen aan een seksuele relatie aan te knopen met de mannen en hen zoveel mogelijk geld afhandig te maken.

Porsche rijdt door na aanrijding

De zaak kwam aan het rollen door een aanrijding van een vrouw op 23 april 2019 in Assen. De vrouw werd door een Porsche aangereden en de bestuurder reed door. De vrouw raakte gewond aan beide knieën. Door de beschrijvingen van verschillende getuigen, werd de bewuste Porsche kort daarop aan de kant gezet. Achter het stuur zat de 30-jarige verdachte.

De auto stond op naam van een bedrijf in Oude Pekela. De eigenaar van het bedrijf zei dat hij de wagen aan de Assenaar had uitgeleend. Bij de politie rees het vermoeden dat de ondernemer door de man werd afgeperst. De Pekeler had contact met een vrouw die kennelijk in contact stond met de Assenaar. Er waren aanwijzingen dat de vrouw door middel van verzinsels geld bij hem lospeuterde. Het geld verdween linea recta naar de bankrekening van de dertiger. Het geld ging grotendeels op aan gokken.

Uit pure wanhoop zelfmoord

De politie wilde de ondernemer uit Oude Pekela horen over de vermeende afpersing. Kort voor dit verhoor pleegde de Pekelder zelfmoord. Uit zijn telefoongegevens bleek dat de man uit pure wanhoop handelde.

Volgens het politieonderzoek zou de Assenaar op een vaste werkwijze meer slachtoffers hebben gemaakt. Een man uit Appingedam werd in dezelfde periode ook door een vrouw benaderd, die al snel om leningen bedelde. Deze vrouw is verder buiten beeld gebleven.

Illegale prostitutie in Dwingeloo

Dit gold niet voor de 22-jarige medeverdachte die in november 2020 werd aangehouden. De politie kreeg een tip over illegale prostitutie vanuit een woning in Dwingeloo. De vrouw verbleef bij haar moeder en ze had haar koffers klaargezet. Ze zou haar vriend, de 30-jarige Assenaar, nareizen die inmiddels in Marokko verbleef. Daar zouden beiden hun toekomst opbouwen, zei de vrouw tegen de politie. Haar vriend liet haar contact maken met twee mannen om die op te lichten. Hij maakte daarbij gruwelijk misbruik van haar naïviteit, zei de officier van justitie.

Volgens de aanklager is de vrouw het slachtoffer van loverboypraktijken. De Assenaar maakte misbruik van de kwetsbaarheid van de jonge vrouw. Ze kampt met een ontwikkelingsstoornis en is beïnvloedbaar. De officier van justitie hield er rekening mee dat de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar was. Voor een deel handelde ze volgens het OM op eigen initiatief en verdiende op die manier 5.000 euro. De rest van het geld ging naar de man. De vrouw kwam vorig jaar in februari vrij en werd direct opgenomen in een kliniek voor slachtoffers van loverboys.

Een vorm van eigen schuld

De advocaat van de Assenaar pleitte voor vrijspraak. Volgens hem maakten de mannen zelf de keuze om met een wildvreemde vrouw in zee te gaan en geld over te boeken.