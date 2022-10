Meppeler ondernemer ziet 'schrijnende financiële situaties' en opent boodschappenkast

Deze situatie maande de Meppeler tot actie. "Mijn vader kwam als gastarbeider naar Nederland en moest veel mondjes voeden. Wij waren tevreden en hebben het goed gehad, maar ik weet hoe het is om het niet breed te hebben. Ik herken wanneer het nodig is en wanneer mensen hulp kunnen gebruiken."

Vaok ben 'ie te bange

Dat de kasten gretig aftrek vinden is duidelijk, maar wie deze mensen écht zijn, weet Jadib niet. En dat is bewust. "Je moet nooit mensen om gegevens vragen, of om een reden. Want sommige mensen schamen zich, en die zouden dan niet komen. Ik vind het ook niet van belang. Het maakt mij niet uit waar je vandaan komt of wat de grondslag is. Ik geloof dat als je mensen kan helpen, op welke manier dan ook, dat het bijdraagt aan hun geluk."

Bang voor misbruik van de kast is Jadib niet. "Kijk ik ben een Marokkaans jochie, maar al heel vroeg kwam ik met vrienden uit Ruinerwold achter de slogan Vaok ben 'ie te bange. De allergrootste groep mensen is gewoon goed en daar richten we ons op."

Het leven is fragiel

De kast blijft nog de hele winter staan. "Vooral de koude periode, dat worden dure maanden. Het liefst heb ik de kast morgen weg en is dit niet nodig. Je wil als gezin zelfstandig je boontjes doppen en jezelf onderhouden. Als je een beroep moet doen omdat het niet kan, is dat emotioneel best wel zwaar. Ik hoop dat de kast de komende maanden vol staat, want dan is het niet meer nodig. Dan is het goed."