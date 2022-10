Kamervoorzitter: Video FvD over Hoogeveense journaliste 'ongepast en ongehoord'

Het is "ongepast en ongehoord" dat Gideon van Meijeren, Kamerlid voor Forum voor Democratie (FvD), met een draaiende camera SBS6-journaliste Merel Ek in haar werkkamer overviel. Dat vindt Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Van Meijeren bestempelde Ek als "riooljournalist".

Merel Ek, uit Hoogeveen, vindt de actie van Van Meijeren niet oké, schreef ze op Twitter. "Iedereen mag kritiek hebben op mijn werk en ik ga daar graag over in gesprek, maar de manier waarop Gideon van Meijeren mij afgelopen donderdag benaderde is niet oké. Inhoudelijk sta ik achter het gesprek dat stiekem is gefilmd."

Dikke van Dale

Het Kamerlid van FvD plaatste een video op sociale media met de begeleidende tekst: "Activisten die riooljournalistiek bedrijven mogen niet langer wegkomen met hun leugens, desinformatie en fake news. Tijd voor de tegenaanval."

Hij richt zich met een draaiende camera tot SBS-verslaggever Merel Ek. Zij ging aanvankelijk het gesprek niet aan toen zij de draaiende camera zag. Later sprak ze wel met Van Meijeren, nadat hij haar had gerustgesteld dat de camera weg was. Dat was niet waar: de camera liep nog en nam het gesprek op.

De Hoogeveense journaliste bevroeg Van Meijeren eerder over de woorden die Johan Derksen had gebruikt over Forum-leider Baudet. Derksen zei in Vandaag Inside dat "ze die gozer moeten liquideren". Later zei Derksen dat het een verspreking was. Ek haalde aan dat liquideren volgens woordenboek de Dikke van Dale ook wegsturen zou betekenen. Maar dat blijkt niet het geval.