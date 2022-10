Standplaatseigenaren Reeënwissel nog niet blij met nieuwe plannen camping

De standplaatseigenaren op camping De Reeënwissel in Hoogersmilde zijn niet blij met de plannen van de nieuwe eigenaren van de camping. De nieuwe eigenaren presenteerden donderdag hun nieuwe plannen en gaven toen aan dat er plek is voor de eigenaren van stacaravans.

Riëtte Wildeman-Schipper is één van de standplaatseigenaren en spreekt namens alle standplaatshouders. Volgens haar worden de plannen van de nieuwe eigenaren positiever neergezet dan ze zijn. "Ze houden zich niet aan de voorwaarden van de RECRON, voor standplaatsen." In die RECRON-voorwaarden staan de rechten en plichten voor zowel huurders als recreatiebedrijven.

Volgens Wildeman-Schipper is de verplaatsing ook niet volgens de regels van de RECRON , waarbij tijdens een herstructurering van een recreatieplaats een gelijkwaardige plaats moet worden toegewezen. Zij hoopt dat de RECRON het met haar eens is en dat ze mogen blijven op de plek waar ze nu al een stacaravan heeft. "Volgens de nieuwe eigenaren zijn er zo'n zeventig mensen die hebben toegezegd wel te willen blijven, maar dat zijn er volgens onze lijst 56. Dat zijn veelal mensen die hun oude plek willen behouden, maar toezegging hebben gedaan voor een nieuwe plek, als Plan B."

"Wij willen dat het een mooie camping blijft", zegt Wildeman-Schipper. "Maar de prijs gaat omhoog en mensen die het niet kunnen betalen gaan weg." De prijs die standplaatshouders moeten betalen wordt volgens Wildeman-Schipper bijna het dubbele van wat ze nu betalen. "Nu zitten we op 1.800 euro per jaar. Dat wordt bijna 2.500 euro, dat is al 700 euro en daar komen straks parkkosten van bijna 800 euro bij."

De nieuwe eigenaren hebben eerder aangegeven dat de prijsstijging nodig is, onder andere vanwege de huidige inflatie. "Conform de markt", liet initiatiefnemer Hans Reijersen van Buren donderdag weten. "Het wordt duurder dan wat er nu ligt, maar kijk ook even naar de inflatie op dit moment. Plus, we gaan ook meer faciliteiten aanbieden. Zo komen er een padelbaan, volleybalvelden, een overdekt zwembad en betere aansluiting op fietspaden in de omgeving waaronder ook de mountainbikeroutes." Volgens Wildeman-Schipper is er echter voor de nieuwe faciliteiten nog geen vergunning aangevraagd.