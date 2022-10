Emmer CDA pleit voor kleine windmolens voor boeren en tuinders

Volgens fractievoorzitter René Wittendorp zou deze stap een mooie opsteker zijn voor deze partijen. "Veel agrariërs hebben al zonnepanelen geplaatst op hun daken, wat goedkope energie oplevert. In de winter moet door minder zonuren extra energie worden ingekocht en daar kunnen windturbines als aanvulling uitkomst bieden."

Punt is dat er in de gemeente Emmen geen kleine windmolens mogen worden geplaatst in land- en tuinbouwgebied. Volgens Wittendorp moet er daarom gewerkt worden aan nieuw beleid die dit mogelijk maakt.