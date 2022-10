Geluidsonderzoek windpark Veenkoloniën loopt vertraging op

Het geluidsonderzoek dat uitgevoerd wordt bij windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Veenkoloniën loopt vertraging op. De resultaten werden vlak voor de zomer verwacht, maar komen nu waarschijnlijk in december.

Op elf locaties rondom het windpark is geluidsapparatuur geplaatst. Er is achttien maanden lang gemeten: van voor de bouw tot het moment dat de molens in bedrijf zijn. Op die manier moet duidelijk worden of er laagfrequent geluid van windmolens afkomstig is. Kosten: 190.000 euro.