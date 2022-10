Inzicht in homoseksualiteit binnen de voetbalwereld: 'Je doet spelers tekort'

Het is nog altijd een taboe: homoseksueel zijn in de voetbalwereld. Met workshops probeert COC Nederland, de belangenorganisatie van de LHBTI-gemeenschap, bewustwording over dit onderwerp te vergroten. Vanochtend kregen de jeugdtrainers van FC Emmen een lesje 'inclusief coachen'.

De regenboogvlag prijkt dan ook fier aan De Oude Meerdijk als de cursus op het punt van beginnen staat. In anderhalf uur reflecteren de oefenmeesters op hun eigen werkwijze en krijgen ze inzicht in getallen. "Als je het zo bekijkt, dan doe je spelers echt tekort", klinkt het uit de groep van acht jeugdtrainers als een van de cursusleiders een tabel laat zien over het aantal homoseksuelen dat een teamsport beoefent. En die bewustwording is precies wat Thijs Smeenk, sportredacteur bij persbureau ANP, wil bereiken. Samen met Michiel Roesink geeft hij deze ochtend de workshop.

"Je wil een zaadje planten. Bestuurders en trainers van voetbalclubs in de spiegel laten kijken", zegt Smeenk. Hij baalt van het feit dat Nederland - dat als eerste land ter wereld het homohuwelijk invoerde - achter de feiten aanloopt als het gaat om homo-acceptatie in de vaderlandse voetbalwereld.

"Ik vind dat wel jammer. Als je kijkt naar andere landen, dan zie je bijvoorbeeld in Engeland dat aanvoerders vrijwel iedere week met een regenboogband lopen. Maar ook in Duitsland zijn veel acties omtrent dit thema. In Nederland hebben we twee keer per jaar een actie met zo'n band en dan zie je ook nog eens dat het moeilijk gaat." Nederland loopt niet achter, zegt Smeenk. "Maar we lopen ook niet meer voorop en dat is wel pijnlijk."

Aanvoerdersbanddiscussie

Daarmee doelt hij onder meer op de aanvoerdersbanddiscussie van afgelopen week. Feyenoord-middenvelder Orkun Kokcü weigerde vanwege religieuze redenen de 'One Love'-aanvoerdersband te dragen en dat kwam hem op een hoop kritiek te staan. Toch zwengelt het de discussie weer aan en de daarmee gepaarde aandacht is in Smeenks optiek wel weer winst. "Dat geeft aan dat het heel veel mensen raakt en schaadt en dus dat mensen er echt wel mee bezig zijn."

Hoofd Jeugdopleiding van de Drentse club, René Grummel, ziet de workshop als een eyeopener. "Het biedt je handvaten in de communicatie en het laat je reflecteren op je eigen handelen. Hoe ga jij met je team om en bied je je spelers voldoende ruimte in dit opzicht? Dat zijn wel belangrijke vragen."