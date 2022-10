Nieuwe invulling Afslag 30: Bijlengooien in Beilen

Met de plannen in de expo in Assen en de opknapbeurt in Speelstad Oranje ontstaan zo ineens veel nieuwe activiteitencentra in Drenthe. Van Boxel verwacht niet dat ze gaan concurreren. "Als ik kijk naar het aantal casino's in de regio dan zitten we niet in elkaars vaarwater. Er is nog steeds voor iedereen bestaansrecht en ik vermoed dat dat hiermee ook is", legt Van Boxel uit.